Alla scoperta del Subasio. Plenilunio e acqua odorosa

ASSISI – Il Monte Subasio è sempre più elemento trainante per il territorio. E’stata lanciata l’app "Destinazione Subasio" (stesso nome del primo sito internet turistico dedicato) ed è scaricabile gratuitamente su tutti gli smartphone. È a servizio dei quattro comuni del territorio del Parco (Assisi, Spello, Nocera Umbra e Valtopina) e consente di accedere velocemente a tutte le informazioni utili. E intanto continuano le escursioni alla scoperta del Monte Subasio, promosse gratuitamente dal Comune di Assisi nell’ambito di "Assisi Estate 2024". Oggi è in programma "Plenilunio sul Monte Subasio", con partenza alle 21, dalla Pineta della Sportella, per osservare la luna piena in cima al monte. E oggi e domani sono in programma due iniziativa degli Amici della Montagna di Assisi dedicate alla scoperta dell’acqua odorosa, detta anche delle "Cent’erbe" o di "San Giovanni": usanza che prevede la raccolta di fiori ed erbe aromatiche che vengono messe a bagno durante la notte fra il 23 e il 24 giugno; il giorno successivo, l’acqua viene usata per detergersi in segno benaugurale. Oggi alle 8.30 all’Abbazia di San Benedetto al Subasio da avrà inizio una passeggiata per raccogliere fiori e erbe aromatiche utili alla realizzazione dell’acqua odorosa. Successivamente, si fa ritorno all’Abbazia dove si vivrà un piacevole momento di condivisione di tradizioni e componimenti legati al rito dell’acqua odorosa, con la ‘ricetta’ offerta dagli Amici della Montagna. Per coloro che hanno piacere di proseguire la giornata dedicata all’acqua odorosa, l’appuntamento è alle ore 19.30 l’appuntamento è presso l’Apiario Bee’s Home, in via Eremo delle Carceri ad Assisi.