Alla scoperta del ’Monte’. Nasce Destinazionesubasio.it. Il primo sito dedicato al parco

Alla scoperta del monte caro a San Francesco: è online il primo sito internet turistico interamente dedicato alla promozione delle risorse del Parco regionale del Subasio. Può essere visitato all’indirizzo www.destinazionesubasio.it e rappresenta un sottoportale di UmbriaTourism, canale ufficiale del turismo della Regione Umbria. Si propone come nuovo strumento di comunicazione a servizio dei quattro comuni del territorio del parco, Assisi, Spello, Nocera Umbra e Valtopina, che si sono uniti per la gestione dello stesso. Servirà a veicolare il programma degli eventi estivi proprio all’interno del Parco del Monte Subasio considerato che, fra giugno e ottobre, sono previsti oltre 50 appuntamenti come passeggiate alla scoperta di flora e fauna tipiche a contatto diretto con il bosco, escursioni sensoriali, laboratori, trekking, yoga e relax nella natura.

Monte Subasio che è anche protagonista della campagna nazionale "Sì Assisi", voluta dal Comune e realizzata dall’agenzia di comunicazione Armando Testa, per promuovere la città anche attraverso risorse come natura, escursionismo e grandi eventi all’aria aperta. Il sito è articolato in diverse macro sezioni: Scopri il territorio; Vivi il territorio; Eventi; Scopri il monte; Piccoli borghi; Punti di interesse; Storia, natura e cultura; Percorsi di visita e itinerari, Attività e sport. Al suo interno è dunque possibile trovare tutte le indicazioni necessarie per vivere a pieno il Monte Subasio, scoprirne flora, fauna, enogastronomia, ma anche percorsi storici, culturali, artistici e spirituali. A ogni Comune dell’area del parco è poi dedicata un’area specifica, per consentire all’utente-turista di conoscere al meglio tutto il territorio. Spazio poi ad ampie gallerie fotografiche, con in mostra la bellezza dell’ambiente.