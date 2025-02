Alla sala digipass la proiezione del film “La forma dell’acqua“

ORVIETO Per la serata di San Valentino, il progetto “Giovani in biblioteca“ propone la proiezione del film “La forma dell’acqua“. L’appuntamento è oggi alle 21 nella sala digipass . "Abbiamo bisogno di storie d’amore che escano dai canoni comuni – dice la critica cinematografica Silvia Pezzopane che introdurrà la visione – e ‘La forma dell’acqua’ di Guillermo del Toro è una di quelle. I due protagonisti, Elisa e la Creatura, provengono da mondi diversi, fanno pensare subito a La bella e la Bestia, ma il loro amore si muove oltre nuovi confini: entrambi dovranno cambiare la propria ’forma’ per stare insieme, nonostante le avversità e il dolore della separazione". Il film, del 2017, ha vinto il Leone d’oro al miglior film alla 74ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia e si è aggiudicato quattro premi Oscar. Il progetto "Giovani in biblioteca" vede come capofila il Comune e come partner Orvieto Cinema Fest, la Nuova Biblioteca "L. Fumi", la Fondazione Centro Studi , Il Quadrifoglio, Orvieto Linux User Group e Gruppo Scout Agesci Orvieto. Tutte le attività del progetto sono gratuite.