’Alla ricerca di Rose’, un trionfo. I bambini-attori fanno il pienone

Nelle prime due settimane le proiezioni del film "Alla ricerca di Rose" hanno centrato il sold out praticamente ogni volta. Tutti vogliono vedere questa pellicola da guinness dei primati poiché ha un cast di soli bambini under 10 (60 sono quelli che recitano nelle varie scene) e nasce da un progetto che unisce il cinema alla scuola, primaria, raccontando una storia ‘distopica’ incentrata tra l’Altotevere umbro e la Valtiberina toscana. Genitori, amici, familiari in platea ad applaudire commossi le interpretazioni di figli o nipoti che hanno regalato emozioni a non finire.

Le riprese si erano svolte a marzo coinvolgendo le scuole del territorio, precisamente quelle del comune di San Giustino sotto la direzione didattica Bufalini. Il film è infatti la conclusione del progetto scolastico Cinenature, che vede l’insegnamento del Cinema a scuola, voluto dal dirigente scolastico Elio Boriosi e coordinato dalla referente Loretta Zazzi (per la regia di Lorenzo Lombardi e Nicola Santi Amantini). Nel cast, eccezionalmente, anche l’attrice Valentina Lodovini che ha prestato la voce alla protagonista Rose.

"Alla ricerca di Rose" proietta lo spettatore nel futuro: è il 2029 e un gruppo di bambini, dopo un evento misterioso, si ritrova a fare i conti con la realtà di un mondo distopico senza adulti, elettricità e tecnologia. Il gruppo parte alla ricerca di Rose, l’unica donna rimasta sul pianeta Terra. Il viaggio intrapreso porterà i piccoli protagonisti a cercare non soltanto la misteriosa figura di Rose, ma soprattutto a riscoprire sé stessi e a vivere la bellezza della natura che li circonda. "Un progetto straordinario: i bambini, gli insegnanti oltre al team di registi hanno dato vita a un film di grande respiro, vanto della nostra comunità", dice il sindaco di San Giustino Paolo Fratini che ha assistito alla premiere al teatro Dante di Sansepolcro insieme all’assessore Milena Crispoltoni. "Per noi è un sogno che si realizza _ aggiunge il regista Lorenzo Lombardi _ abbiamo creduto tanto in questo progetto e lavorato a lungo tra produzione e post produzione e siamo felicissimi della risposta del pubblico". Per chi ancora non lo ha visto: replica il 5 dicembre al teatro Dante di Sansepolcro.