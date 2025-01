"Alla politica interessa solo lo show delle nomine"

"Osservo che alla politica umbra interessa solo lo spettacolo delle nomine e gli show delle feste. Noi siamo per tornare alle questioni concrete. Fuori da questo circo. Questo chiedono gli umbri": lo afferma Marco Rizzo, leader di Democrazia Sovrana e Popolare che oggi tornerà in Umbria, a Brufa, in via San Giovanni 15, per un nuovo incontro con i cittadini, accompagnato dai vertici locali di Dsp per indicare i prossimi passi del movimento sovranista in Umbria.

"Noi – sostiene Rizzo in una sua nota – vogliamo batterci per tornare ad una sanità universalistica che cerchi soluzioni e non si preoccupi solo di vendere prestazioni. I dati nazionali fanno paura. Lo Stato lo scorso anno ha derogato 134 miliardi alle Regioni per la gestione della sanità pubblica ma sta crescendo prepotentemente una sanità privata che lo scorso anno ha sottratto al pubblico 50 miliardi di euro, in una prospettiva di sostituzione della sanità pubblica – conclude – che è assolutamente da respingere, non va bene".