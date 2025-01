Alla Mattonata torna la ’Pasquella’. È l’anteprima dell’Epifania in città

CITTA’ DI CASTELLO – La tradizione secolare della "Pasquella" domani farà da apripista all’Epifania. Ultimi ritocchi per la società rionale Mattonata che nel pomeriggio, a partire dalle ore 15,30 circa, torna a riproporre per le vie e le piazze del centro storico i canti e i suoni popolari eseguiti da un gruppo di "stornellatori" ambulanti.

L’occasione è per festeggiare la prima "Pasqua" dell’anno: il nome della manifestazione popolare deriva infatti dall’espressione "Pasqua Epifania", poiché secondo una consolidata usanza tutte le più importanti festività venivano abitualmente definite tali. Vestiti di tutto punto, con i classici mantelli e cappelli neri, fisarmonica, chitarra e mandolino, gli "stornellatori" si esibiranno a scena aperta per le vie e piazze nel cuore della città. Quelli de "La Mattonata" sono per altro campioni degli "stornelli" e delle tradizioni secolari, poichè negli anni scorsi per ben due volte consecutive si sono aggiudicati a Cascia, il primo posto nella rassegna interregionale delle "Pasquarelle".

Il sindaco, Luca Secondi con gli assessori Letizia Guerri, Benedetta Calagreti e Michela Botteghi, alla vigilia di questo appuntamento hanno rivolto un sentito ringraziamento agli "attori protagonisti della storia di una fra le più sentite tradizioni popolari care a tifernati e turisti. Grazie al presidente della società rionale Dino Braganti, al segretario, Paolo Alunni e ai consiglieri che mantengono vive ed esaltano le nostre tradizioni simbolo di appartenenza sociale".