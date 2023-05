Alla città l’Oscar delle aziende "Qui si cresce"

TODI – La statistica diffusa nei giorni scorsi dalla Camera di Commercio dell’Umbria ha assegnato a Todi l’Oscar dell’Imprenditorialità, essendo tra i comuni della regione con oltre 10mila residenti quello con il maggior numero di imprese ogni 100 abitanti (14,5). "Si tratta di un dato molto positivo – è il commento del sindaco Ruggiano – che è meno sorprendente di quanto si possa pensare, come ho potuto constatare la scorsa settimana durante una visita ad alcune aziende con sede nella zona industriale". Giorni fa, infatti, il primo cittadino ha incontrato gli imprenditori del gruppo Agromarket, Astra Make Up, Caseificio Montecristo, Industria Grafica Umbra e Tau Editrice.

"Sono uscito confortato dai faccia a faccia – sottolinea il primo cittadino – avendo trovato aziende in forte crescita sui rispettivi mercati ed impegnate a valutare nuovi importanti investimenti a livello di unità produttive, macchinari e azioni di marketing". Alla base delle visite, che proseguiranno nelle prossime settimane, la volontà di ribadire alle aziende la massima disponibilità da parte dell’Amministrazione comunale a supportare iniziative imprenditoriali orientate allo sviluppo sociale, economico e occupazionale del territorio. In ognuna delle realtà incontrate, sono state illustrati progetti di crescita e di diversificazione importanti, alcuni dei quali cofinanziati da bandi pubblici, che andranno ad irrobustire il tessuto produttivo locale. "Abbiamo aziende leader nei propri settori conclude - che hanno saputo gestire al meglio la congiuntura e assicurano lavoro qualificato a decine o centinaia di persone. La crescita che hanno conosciuto e per la quale stanno impegnandosi, deve rappresentare uno stimolo per tutti, amministrazioni pubbliche in primis".

S.F.