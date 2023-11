Alice Rohrwacher presenta “La chimera“ nei cinema umbri

Tour de force nei cinema della regione di Alice Rohrwacher (nella foto): l’acclamata regista umbra è infatti in arrivo per presentare il suo nuovo e attesissimo film, “La Chimera”, in concorso al Festival di Cannes. Oggi incontrerà il pubblico al Corso di Orvieto nelle due proiezioni delle 17.30 e delle 20.30. Domani sarà ospite alle 17 alla Sala Pegasus di Spoleto, con dibattito al termine della visione condotto da Jacopo Fioretti. Poi sarà al PostModernissimo di Perugia per altri due incontri con il pubblico. La prima presentazione delle 21.15 è già esaurita e per questo i gestori della multisala hanno previsto un secondo spettacolo alle 18.30 con dibattito finale. “La chimera“ è ideato come terzo capitolo di una trilogia iniziata con “Le meraviglie” nel 2014 e proseguita con “Lazzaro felice” nel 2018, intenta a investigare il passato. Ambientato negli anni ’80, nel mondo clandestino dei “tombaroli”, il film Chimera racconta di un giovane archeologo inglese (Josh O’Connor) coinvolto nel traffico clandestino di reperti archeologici. Nel cast Isabella Rossellini, Carol Duarte, Alba Rohrwacher.