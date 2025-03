Alibi Festival Tre giorni nel segno del crime

Tre giornate ad alta tensione per fare dell’Auditorium San Francesco al Prato il cuore pulsante del mistero e del giallo. Da oggi a domenica debutta a Perugia “Alibi Festival – Dialoghi e narrazioni sul crime“ con un cartellone che si snoda tra letteratura, cinema, serie tv, podcast e inchieste e un parterre di ospiti d’eccezione che schiera autori, giornalisti, registi, sceneggiatori, professionisti del settore investigativo e giudiziario.

Il festival, organizzato da Mea Concerti e l’Associazione Umbra della Canzone e della Musica d’Autore, invita a guardare oltre le apparenze, esplorando le molteplici sfaccettature del crimine e della giustizia a suon di incontri, dialoghi, proiezioni e presentazioni di libri per un pubblico di appassionati e addetti ai lavori.

Stamani si comincia con “Mafia 2.0 - I nuovi linguaggi delle mafie: contrasto e formazione”, un incontro riservato alle scuole superiori con Don Antonio Coluccia, sacerdote impegnato nella lotta alla criminalità organizzata e Giovanni Melillo, procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, modera Klaus Davi. “Alibi“ entra nel vivo domani e domenica con incontri non stop dalle 10 alla sera, a ingresso libero.

Tante le presentazioni di libri alla presenza degli scrittori Edoardo Albinati con “I figli dell’istante”, François Morlupi con “Il gioco degli opposti”, Sandrone Dazieri con “Uccidi i ricchi”, Paolo Roversi con “L’innocenza dell’iguana”, Rosa Teruzzi con “La ballata dei padri infedeli”, Alessandro Robecchi (foto sopra) con “Le verità spezzate” e Nicola Calocero Giannoni con “Pietro Germi in nome di John Ford” mentre lo sceneggiatore Maurizio Braucci dialogherà con Umberto Berlenghini su “La Storia raccontata dal cinema e dalla fiction”.

Tra gli eventi del Festival c’è l’anteprima europea, domani alle 17.45, di “Dark Frames”, l’ultimo documentario del regista Tom Thurman per un viaggio inedito nel noir classico americano. "Uso il Noir per raccontare la storia degli Stati Uniti dell’immediato dopoguerra" dice il regista che dopo la visione dialogherà con Fabio Melelli. Sempre domani alle 21 ci sarà un focus sulla fiction noir italiana con Carlo Degli Esposti, Dimitri Deliolanes, Stefano Fresi e Aldo Giannuli. Da segnalare, domenica alle 18 l’incontro con l’esperto di criminologia Luciano Garofano, ex comandante del Ris di Parma, su “Presunti innocenti: nella mente dei criminali“ e alle 21 l’incontro “Raccontare il crimine“ con Pablo Trincia (foto sotto), autore di podcast di successo. Questo è l’unico evento a pagamento (biglietti su Ticketitalia), tutti gli altri appuntamenti del Festival sono a ingresso gratuito. Il programma completo è su www.alibifestival.it.

Sofia Coletti