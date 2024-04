"Ali d’Angelo", il musical approda al teatro Lyrick di Assisi

GUALDO TADINO - "Ali d’Angelo", il musical prodotto nel contesto delle celebrazioni del settecentenario della morte del Beato Angelo, il patrono della città, approda al teatro Lyrick di Assisi. L’opera ha ottenuto un successo straordinario: al Don Bosco ci sono state 11 repliche, con standing ovation del foltissimo pubblico; analogo il successo al "Ronconi" di Gubbio. Ora c’è in cartellone l’ulteriore replica nel prestigioso Lyrick, in cartellone per le 21 di venerdì. L’apprezzatissima opera è frutto dell’ingegno e del cuore di tanti gualdesi, ad iniziare dall’autore e regista Andrea Fiorentini, che l’ha prodotta con la collaborazione di Valentina Notari e Lorenzo Evangelisti. Tutto originalissimo: i testi di Andrea Fiorentini e Lorenzo Evangelisti, le musiche composte con la collaborazione di Giampaolo Cavalieri e Lucia Mancini; il corpo di ballo coordinato da Lorena Cerreti; le scenografie di Monica Cappelletti, luci e audio di Wall service. Tutti gualdesi, appassionati dilettanti, animati da una grande devozione per il Beato Angelo. Alberto Cecconi