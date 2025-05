AMELIA C’è anche il tredicenne di Amelia Grabriele Ciancuto tra i premiati dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha consegnato ieri al Quirinale 29 attestati d’onore di “Alfiere della Repubblica“ a giovani che, nel 2024, si sono distinti nello studio, in attività culturali, scientifiche, artistiche, sportive, nel volontariato oppure hanno compiuto atti ispirati a senso civico, altruismo e solidarietà. "Per la spontaneità, e al tempo stesso la tenacia, con cui prova ad appassionare i più piccoli alla scienza. Ha scritto libri rivolti ai bambini, in cui tratta con linguaggio semplice materie e argomenti impegnativi" questa la motivazione del riconoscimento a Gabriele, un “piccolo Piero Angela“ che ha deciso di restituire quanto aveva appreso, scrivendo due libri in cui aiuta i bambini a capire, in modo semplice e con immagini chiare, la bellezza del sistema solare e i principi della fisica.Grande soddisfazione è stata espressa dai genitori, Egiziano Ciancuto e Simona Cannone, residenti ad Amelia da diversi anni. “La sua tenacia e il suo amore per la conoscenza sono un messaggio importante per tutti i giovani”, così la mamma.

Linda Leonardi, insegnante di Scienze all’Istituto Comprensivo di Amelia: "Da bambino insicuro e timido è sbocciato proprio all’inizio della terza media. Non è uno di quegli alunni con la mano sempre alzata, ma quando interviene lo fa sempre apportando una sua idea personale e spesso rivoluzionaria".