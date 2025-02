Alfabetizzazione digitale: così gli over 65 tornano a scuola

CITTÀ DI CASTELLO – Ha preso il via alla scuola Bufalini il corso per un corretto e consapevole utilizzo delle nuove tecnologie. Si tratta di un progetto gratuito di "digitalizzazione" per gli over 65 in collaborazione tra Auser Alta Umbria, associazione per l’invecchiamento attivo e altri col centro di formazione, nell’ambito dei servizi di facilitazione digitale. Sono 15 - tutti over 65 - i partecipanti che stanno usufruendo gratuitamente di questa opportunità, diventando così protagonisti attivi dei 13 incontri in programma, che hanno sono appena iniziati e proseguiranno sino ad aprile, con cadenza settimanale. Tante le tematiche che verranno affrontate, dall’utilizzo dello Spid alla gestione delle piattaforme social, passando attraverso le funzioni dei siti della pubblica amministrazione grazie al docente Dilip Pellegrini. L’obiettivo del progetto è quello di ridurre il "digital divide" nella popolazione a rischio di esclusione, assicurando un’adeguata formazione sulle tematiche proposte e l’accesso ai servizi digitali di maggior interesse e utilità.