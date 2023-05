Alessandro Sciscione vince il concorso e si aggiudica il Palio 2023

È l’opera di Alessandro Sciscione, “Il sogno è dell’anima, il pensiero è dello spirito”, ad aggiudicarsi il concorso “Un palio d’artista per il Rione vincitore nell’edizione 2023 della sfida e delle gare atletico-sportive di Perugia 1416“, indetto dall’Accademia “Pietro Vannucci” e riservato ai suoi studenti. Sciscione, al primo anno di Pittura, conquista così il premio di 500 euro, offerto dall’associazione Aps Perugia 1416, oltre la soddisfazione di vedere il “suo” palio in gara per l’ottava edizione della rievocazione storica che si terrà a Perugia dall’8 alle 11 giugno prossimi.

La svelatura del Palio, la presentazione e la premiazione si sono tenuti ieri alle Logge di Braccio in piazza IV Novembre, alla presenza di Teresa Severini, presidente dell’Associazione di promozione sociale Perugia 1416, Roberta Ricci, consigliera del Comune di Perugia con delega a Perugia1416, e Stefano Mosena, docente Aba in rappresentanza della direttrice dell’Accademia Tiziana D’Acchille. Severini, nell’annunciare il nome del vincitore, ha sottolineato la scelta unanime della commissione che ha valutato positivamente, dal punto di vista tanto tecnico che interpretativo, l’opera di Alessandro Sciscione, con la seguente motivazione: "Stilisticamente l’elaborato si adatta perfettamente alle esigenze interpretative dell’Associazione Perugia 1416. Sciscione, inoltre, ha preso quali punti di riferimento la pittura a fresco e ad olio presente a Perugia, rielaborando autonomamente la figura del Grifo in una composizione che richiama simboli e colori dell’epoca. Abbiamo assistito ad un crescendo continuo, negli elaborati, anno dopo anno, e questo, nell’anno della vera ripartenza, sarà certamente molto ambito". Severini ha poi annunciato qualche novità dell’ottava edizione come il tema univoco della sfilata che i Rioni dovranno sviluppare con allegoria.