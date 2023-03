Alessandro Gentiletti non si ricandiderà L’annuncio sui social

TERNI - "La mia esperienza amministrativa, entusiasmante, è esaurita". Alessandro Gentiletti (Senso Civico) annuncia così che non si ricandiderà alle prossime elezioni. "Politicamente ho ho tentato di unire. Per logiche rispettabili dei partiti non pare possibile. La politica si fa in tanti modi come ho fatto prima di questa esperienza amministrativa e farò in seguito. La scelta è personale nel senso che non compete ormai a me darle un significato politico. Grazie di tutto", ha detto Gentiletti.