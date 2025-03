Alessandro Falasca confermato alla presidenza. Vice Francesca Romana Lovelock

TREVI Alessandro Falasca confermato presidente dell’Ente Palio dei Terzieri. Dopo un grande 2024, che ha visto la manifestazione fare da traino ai tanti eventi in cartellone per l’Ottobre trevano, l’ente è stato chiamato ad esprimersi in merito alle figure che lo guideranno per il prossimo triennio. Come detto, rinnovata la fiducia ad Alessandro Falasca, presidente uscente che rimarrà dunque a capo dell’Ente Palio dei Terzieri per i prossimi tre anni. Vicepresidente Francesca Romana Lovelock. Nel direttivo la segretaria Antonella Zaffini e il tesoriere Elisa Bertini. Insomma, quella che coadiuverà Falasca sarà una squadra tutta al femminile, alla quale si aggiunge l’assemblea composta da Cristina Garofani, Claudia Formano, Marta Zafrani, Ramona Tufodandria, Christel Nocchi, Alessandro Bravetti, Andrea Liberati, Samantha Trabalza, Emanuele Pacchiarini.