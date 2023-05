Alessandro, Denise, Giorgia e Giovanni Le quattro superstar della danza sportiva

"Con un metodo che fa già scuola" – assicura il sindaco Andrea Romizi – è stata inaugurata ieri la nuova viabilità di San Marco, che dalla rotonda Virgilio Coletti prosegue verso Cenerente. Il nuovo assetto, elaborato dal Comune in collaborazione con l’Università, connette strada San Marco-Cenerente con il terminal bus e, da qui, attraverso la rotatoria, con strada Perugia-San Marco. In questo modo è stato alleggerito il traffico che interessava l’intersezione con via dell’Acquario, porta d’ingresso alla parte più antica dell’abitato. Il tratto stradale fra via dell’Acquario e la nuova bretella, in prossimità dei parcheggi, è stato chiuso e destinato ad altri usi pubblici.

Frutto di un investimento di 538mila euro, l’intervento interessa un’area caratterizzata da funzioni essenziali per il quartiere, tra cui il palazzetto dello sport, il campo sportivo, una zona verde, il centro commerciale e il nodo terminal bus. Affollatissima la cerimonia d’inaugurazione con il sindaco, gli assessore all’urbanistica Margherita Scoccia e ai lavori pubblici Otello Numerini, il professore Mariano Sartore per l’Università, il sottosegretario all’Interno Emanuele Prisco. Tutti hanno sottolineato come il progetto sia nato da un articolato confronto con i cittadini, da una lunga procedura di reale partecipazione degli abitanti e delle associazioni locali. La nuova viabilità, integrata in uno spazio verde con percorsi pedonali che connettono il terminal bus al palazzetto e all’area residenziale e commerciale, rientra in una progettualità più vasta, che conta su vari finanziamenti. Tra questi 200mila euro per le opere idrauliche e la rete fognaria e 968mila euro del progetto finanziato grazie al Programma sperimentale di interventi per l’adattamento ai cambiamenti climatici in ambito urbano.