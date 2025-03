Alcol proibito. Ecco l’ordinanza del Comune

Per la sfida di lunedì sera al Renato Curi tra Perugia e Ascoli il Comune ha emesso un’ordinanza in seguito alle indicazioni fornite dalla Questura. Nell’area limitrofa allo stadio Renato Curi è vietata la somministrazione di bevande con gradazione superiore a 5 gradi di volume alcolico, dalle ore 17.30 e fino a 15 minuti dopo il termine dell’incontro di calcio.

Mentre nelle zone vicino Pian di Massiano sarà vietata la vendita per asporto di bevande contenute in bottiglie di vetro o lattine. Anche in questo caso, il divieto inizierà ̀ alle 17.30 e sarà attivo fino a due ore dopo il termine della partita. Con riferimento alle possibili violazioni, l’ordinanza specifica che saranno applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente. La violazione delle disposizioni imposte comporterà una sanzione amministrativa pecuniaria di 450 euro.

Restrizioni anche sugli spalti. I tifosi dell’Ascoli potranno accedere esclusivamente alla Curva Sud, settore riservato agli ospiti. Per l’acquisto è obbligatorio essere in possesso della Tessera del Tifoso dell’Ascoli, mentre ai residenti nella Regione Marche è vietata la vendita dei biglietti per gli altri settori dello stadio. La vendita per il settore ospiti terminerà domani alle 19. Inoltre, il titolo d’ingresso è nominativo e non cedibile.