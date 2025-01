Alcol e droga. Donna denunciata dopo l’incidente

AMELIA Denunciata dai carabinieri per guida in stato di ebbrezza e sotto l’influenza degli stupefacenti una 41enne residente nella provincia. La donna è stata coinvolta in un incidente stradale avvenuto lo scorso 19 dicembre lungo la statale 205 amerina. Trasportata all’ospedale Santa Maria di Terni per le lievi lesioni riportate, era stata sottoposta ad esami specifici i cui esiti hanno confermato sia il tasso alcolico, superiore di oltre quattro volte ai limiti di legge, sia l’assunzione pregressa di stupefacenti. Per la 41enne oltre alla denuncia, è scattato anche il ritiro della patente.