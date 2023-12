Alcantara conferma gli investimenti da 220 milioni di euro

TERNI - L’azienda italiana Alcantara, con sede a Milano, facente parte del gruppo giapponese Toray, specializzata nella produzione dell’omonimo materiale Alcantara, ha annunciato l’intenzione di dare il via al piano di investimenti da 35 miliardi di yen (oltre 220 milioni di euro) deciso nel 2017 e poi interrotto a causa della pandemia. Secondo il piano, l’azienda punta a raddoppiare la propria capacità produttiva italiana nell’arco di cinque anni nello stabilimento di Nera Montoro. L’alcantara, materiale di alta qualità simile alla pelle, spesso utilizzato per la realizzazione degli interni delle automobili e particolarmente apprezzato dai marchi di auto di lusso come Lamborghini, Bmw, Alfa Romeo e Maserati, sembra destinato a soppiantare la pelle naturale in particolare nelle auto elettriche grazie alle migliori prestazioni e alla maggiore sintonia con le tematiche ambientaliste e animaliste.