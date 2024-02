Alberto Liguori resta capo della Procura di Terni

Terni, 20 febbraio 2024 – «Con sentenza pubblicata in data odierna, il Consiglio di Stato ha annullato definitivamente la delibera di non conferma nelle funzioni di Procuratore della Repubblica di Terni del dott. Alberto Liguori, accogliendo così il suo ricorso». Lo annuncia la procura generale dell’Umbria, guidata da Sergio Sottani. Si chiude così un “contenzioso” durato oltre un anno, tra pronunce del Csm e ricorsi al primo e secondo grado della giustizia amministrativa. «Il Consiglio di Stato – spiega la Procura generale _ ha evidenziato come l’organo di autogoverno della magistratura avesse in passato giudicato irrilevanti le conversazioni intercorse con il dott. Palamara, assegnando al Procuratore di Terni l’ultima valutazione di professionalità. Il giudice amministrativo ha sottolineato come nella delibera oggi annullata il Csm non ha indicato alcun concreto elemento istruttorio a sostegno dell’incidenza di dette conversazioni sull’esercizio delle funzioni assegnate al dott. Liguori». Per il Consiglio di Stato gli elementi acquisiti «non possono comportare una inammissibile identificazione e commistione tra logiche correntizie e imparzialità delle funzioni rivestite».