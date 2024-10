Al volante ubriachi. È “strage“ di patenti

Nei luoghi del divertimento per contrastare le cosiddette stragi del sabato sera. Nello scorso fine settimana, la polizia ha disposto controlli mirati contro l’abuso di alcol e droga per chi si mette alla guida, prevedendo posti di blocco nella zona di Sant’Andrea delle Fratte. Impiegate 4 pattuglie della polizia stradale, con il supporto di personale medico e infermieristico dell’ufficio sanitario provinciale della Questura di Perugia. Durante i controlli, mirati la prevenzione e repressione dei comportamenti che possono costituire pericoli per la sicurezza stradale, sono stati oltre 100 i veicoli controllati e oltre 150 le persone sottoposte ad accertamenti. In particolare, sono state ritirate 5 patenti per guida in stato d’ebbrezza e tre conducenti denunciati. Uno di questi ultimi è risultato essere guidatore neopatentato, e si è visto quindi decurtati il doppio dei punti patente che, nel totale, sono stati 60. Per chi ha appena ottenuto la patente, infatti, il tasso alcolemico, per i primi tre anni, deve essere pari a zero. Inoltre, due utenti della strada sono risultati positivi ai test antidroga. Tra le altre infrazioni è stata contestata anche una guida senza patente perché mai conseguita con contestuale fermo amministrativo del veicolo per tre mesi. Il dispositivo messo in atto dalla polizia è stata anche l’occasione per numerosi giovani per sottoporsi spontaneamente allo screening alcolemico con l’obiettivo di essere certi di mettersi alla guida in condizioni di assoluta sicurezza.