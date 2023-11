Al volante ubriachi: cinque denunce

Venerdì e sabato notte, la Sezione della Polizia Stradale di Perugia ha attuato il dispositivo straordinario di controllo del territorio diretto a prevenire le “stragi del sabato sera”. I controlli, disposti sulle principali direttrici della zona industriale di Perugia, hanno consentito di sottoporre a verifica 38 conducenti, per alcuni dei quali è stato necessario effettuare gli accertamenti con l’etilometro, che hanno dato esito positivo.

Per cinque automobilisti è infatti scattatl denuncia, con contestuale ritiro della patente di guida, in quanto sorpresi al volante con un tasso alcolemico superiore al limite consentito. Un altro conducente, invece, trovato alla guida con tasso alcolemico inferiore agli 0,8 gl: per lui è scattata la sanzione amministrativa. Durante il servizio, stante la vicinanza di alcuni esercizi pubblici, alcuni ragazzi hanno avvicinato il personale della Polizia Stradale per sottoporsi spontaneamente al controllo del tasso alcolico prima di mettersi alla guida. "L’impegno degli operatori della Sezione Polizia Stradale di Perugia e dei Distaccamenti di Todi, Foligno, Città di Castello e Castiglione del Lago, in servizio di pattuglia con turni sulle ventiquattro ore – sottolineano dalla questura di Perugia – ha consentito nell’ultima settimana la contestazione di oltre 353 infrazioni al Codice della Strada, di cui 112 per superamento dei limiti di velocità e 10 per utilizzo dei cellulari alla guida e mancato uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per i bambini. I dispositivi di controllo straordinario proseguiranno anche nei prossimi fine settimana".