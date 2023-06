Al via Miss Italia L’Umbria in scena

Reginette per una notte. Riparte in grande stile la lunga estate delle bellezze in passerella con l’avvio dell’edIzione 2023 di Miss Italia Umbria, il concorso per antonomasia che dovrà incoronare la ragazza più bella a livello nazionale. E l’Umbria si fa trovare pronta con il primo mega casting che si terrà domani alle 18.30 all’agriturismo Agrileisure Time , al quale parteciperanno ben 75 concorrenti, tutte aspiranti miss. Il casting sarà condotto da Laura Lanzi (foto), Miss Sport Givova Umbria 2022. E’ il primo casting di ammissione alle selezioni provinciali. "Sarete in tante e vi darete battaglia per assicurarvi un posto alle regionali. Sarà un’esperienza che non dimenticherete, che esula dalla vostra quotidianità di giovani donne studentesse e lavoratrici" dicono i responsabili dell’organizzazione, dell’Upside Agency formata da Livia Bruni, Lorenzo Narduzzi, Alla Zavarina e Paolo Secóndino. Le selezioni di Miss Italia Umbria proseguono il 2 luglio a Bastia Umbra, il 15 a Nocera, il 22 a Massa Martana, il 29 luglio a Citerna. Quindi il 3 agosto a Gualdo Tadino e il 5 agosto a Giano dell’Umbria.