Al via le riprese del film italo-brasiliano “Silencio“ Interessato il centro, coinvolte comparse locali

Si svolgeranno dal 20 al 24 febbraio le riprese cinematografiche del film “Silencio“, una co-produzione internazionale che vede coinvolte le società di produzione brasiliana Muiraquitã Filmes e italiana La Sarraz Pictures di Alessandro Borrelli. Il film, sostenuto, tra gli altri, dal Ministero della Cultura e dal programma di coproduzione Ibermedia, scritto e diretto dal regista brasiliano Henrique Dantas, ha già iniziato le fasi di preparazione a Orvieto e zone limitrofe. Le riprese della parte italiana dinteresseranno alcune vie e piazze nel centro storico: la Torre del Moro, la fortezza Albornoz, il cimitero comunale, alcune strutture pubbliche e private e la zona intorno alla diga di Corbara. Circa 30 le persone, tra cast e troupe che lavoreranno in città, molte le comparse e le maestranze coinvolte sul territorio umbro come la giovane attrice orvietana Rachele Astolfi, di appena sedici anni, e il regista di seconda unità, per la parte delle riprese italiane, Giovanni Bufalini. Il protagonista maschile del film è Fabricio Boliveira conosciuto per i lungometraggi "A Máquina", di João Falcão, "O Bêbado em Cama Alheia", "400 contro 1", "Faroeste Caboclo", "A Miragem", dove interpreta il cantante Wilson Simonal, e programmi televisivi del governo di Bahia. Nella soap opera "Sinhá Moça" per il ruolo dello schiavo Bastião, vince il Contigo Prize come attore rivelazione nel 2007.