Al via “Castello di vino“. Enologia e gastronomia protagoniste a Corciano

Inizia oggi, alle 17 in piazza Doni con l’inaugurazione ufficiale, la dodicesima edizione di Corciano Castello di vino, la kermesse promossa dall’omonima associazione in collaborazione con il Consorzio dei vini Doc Colli del Trasimeno, che presenterà Anteprima Trasimeno 2024, dedicata all’enologia e alle eccellenze del territorio del Trasimeno che si terrà nel cuore del borgo umbro fino a domenica. Da segnalare in particolare alle 18 nella sala del Consiglio di palazzo Comunale il convegno "Stati generali del vino in Umbria: territori a confronto" con i saluti di Francesco Mangano (assessore alla Cultura del Comune di Corciano) e di Bruno Nucci (presidente associazione Corciano Castello di vino) e gli interventi – tra gli altri - di Roberto Morroni (assessore regionale alle politiche agricole) e degli esponenti dei maggiori consorzi vinicoli umbri. Alle 19 Salotto di vino "Ace to wine", dove sport e vino si incontrano. Alle 20 apertura della Taverna del Duca e a seguire musica, degustazioni ed eventi lungo le vie del castello. Domani invece, si inizia alle 10 al Teatro comunale con la premiazione Wine Art 2024, consegna della borsa di studio e incontro con gli studenti dell’Istituto comprensivo Benedetto Bonfigli di Corciano.

E dopo un pomeriggio di eventi culturali alla scoperta delle cantine, alle 19 nella sala del Consiglio di palazzo Comunale degustazione guidata "I viaggi del gusto. Corciano incontra Modena e le sue eccellenze". Domenica si rinnovano gli eventi fin dal mattino e alle 18 alla chiesa di Sant’Antonio "Vino sul divano" uno speciale appuntamento del podcast "Vino sul Divano" di Jacopo Cossater, un aperitivo con la partecipazione di Nicola Chiucchiurlotto di Madrevite, produttore di Castiglione del Lago che per l’occasione parlerà con Jacopo Cossater e con le persone partecipanti alla serata della storia recente dei vini del Lago Trasimeno e più in generale delle vicende del vino umbro e molto altro.

In degustazione un suo vino, solo uno, e almeno altri tre vini umbri per lui particolarmente importanti. Inoltre, nelle tre giornate sarà possibile visitare la mostra "L’arte del porre e del levare" sculture a Corciano tra 15esimo e 18esimo secolo, percorso storico e artistico a cura di Alessandra Tiroli nella chiesa museo di San Francesco (venerdì e sabato dalle 18 alle 22, domenica dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20). Aperto anche il museo Antiquarium (venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20) e i musei del Borgo (domenica dalle 16 alle 17).