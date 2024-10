Al via “Altrocioccolato“. Se il cacao è solidale

CITTÀ DI CASTELLO - Fine settimana con Altrocioccolato a Città di Castello. Taglio del nastro previsto oggi alle 17 in piazza Matteotti con organizzatori e rappresentanti istituzionali. Saranno oltre 60 stand gli stand con i prodotti del commercio equo e degli artigiani del cioccolato provenienti da tutta Italia; 50 i musicisti e gli artisti di strada che si esibiranno in contemporanea su tre diversi palchi e postazioni. Nel programma di oggi LaPè, Laura Peres in Bee Fire, una divertente storia d’amore tra un’ape e il suo fiore, ricca di voli acrobatici e insoliti scintillanti corteggiamenti. A seguire il live dei Bohemian Groove con classici del vasto mondo della musica Upbeat Americana. Altrocioccolato è una manifestazione organizzata dall’associazione Umbria Equosolidale e coinvolge La Boteguita di Città di Castello, Piano Terra di Orvieto, Monimbò di Perugia e Terni e Ponte Solidale di Ponte San Giovanni. La festa del cacao equosolidale si svolgerà nel centro storico fino a domenica e il comando della Polizia Locale ha emesso un’ordinanza che vieta transito e sosta in piazza Fanti, piazza Gabriotti e piazza Costa. Il mercato settimanale di domani sarà allestito nel parcheggio dello stadio comunale.