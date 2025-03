Al Teatro degli Illuminati torna il scena il “Processo storico“

CITTÀ DI CASTELLO

Sul palco degli Illuminati a rievocare la storia di Lidia Poet, la prima donna avvocato iscritta all’Ordine in Italia saranno oggi volti noti della giustizia che per una sera diventano attori: tra gli altri il presidente della Corte d’appello penale di Perugia Paolo Micheli; quello della corte d’appello di Firenze Daniele Cenci; il giudice del tribunale di Perugia Francesco Loschi; il vice presidente della camera penale Francesco Maria Falcinelli insieme ad avvocati, insegnanti, rappresentanti delle forze dell’ordine e del mondo del volontariato. L’appuntamento è per stasera alle 21 al Teatro degli Illuminati nell’evento (inserito nelle celebrazioni per l’8 marzo) promosso da Comune con l’associazione Avvocati matrimonialisti Italiani e il comitato della Croce Rossa. La quarta edizione del Processo Storico è uno spettacolo di beneficenza con la sceneggiatura dell’avvocato Nada Lucaccioni e la regia di Alessandra Carmignani che si ripete con successo anno dopo anno.