Al setaccio strade, piazze e locali pubblici

CITTÀ DI CASTELLO – Controlli dei carabinieri tra Città di Castello e Umbertide: 60 le autovetture fermate e oltre 80 le persone identificate. Sono state elevate alcune sanzioni per violazioni al codice della strada, poi i militari hanno controllati tre locali pubblici e gli avventori al momento presenti. In centro storico alcuni giovani sottoposti a verifica: tre di loro sono stati trovati in possesso di alcuni grammi di hashish e come da procedura, segnalati alla Prefettura di Perugia quali assuntori. Il servizio, predisposto mercoledì notte, era rivolto alla prevenzione e repressione dei furti e alla pubblica sicurezza. Sono stati impegnati equipaggi delle Stazioni di Umbertide, Città di Castello e Trestina, che hanno proceduto al controllo degli abitati e delle zone periferiche. Questi controlli del territorio saranno nuovamente svolti nei prossimi giorni.