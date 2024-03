"Al servizio del territorio". Premiata Francesca Di Luca

ASSISI – "Per le eccellenti qualità umane e lo spirito servizio dimostrati nel dovere di tutela e salvaguardia dell’ordine pubblico e della civile convivenza". È la motivazione con la quale ieri, alla Domus Pacis di Santa Maria degli Angeli, la dottoressa Francesca Domenica Di Luca, vice questore, dirigente del Commissariato della Polizia di Stato di Assisi, è stata insignita del riconoscimento "Una donna al servizio del territorio", promosso dalle associazioni angelane. Per quello che è un premio ‘corale’ di Assisi e del territorio nella sua interezza nei confronti di una donna, di una mamma, di una rappresentante delle istituzioni che ha operato e opera con generosità, tenacia, professionalità, umanità in un territorio complesso e impegnativo come quello assisano. La cerimonia ha visto gli interventi, moderati da Antonio Russo, del sindaco Stefania Proietti, che ha ringraziato la dottoressa Di Luca per il suo impegno e la competenza, oltre all’umanità che la contraddistingue; dei presidenti Giovanni Granato (associazione Priori del piatto di Sant’Antonio), di Silvana Pacchiarotti (Punto Rosa) che ha letto il curriculum della premiata, Luigi Capezzali (Ctf), di Daniela Apostolico (Se’ de J angeli se), del vicesindaco Valter Stoppini che ha ricordato, quando ancora era in servizio al Commissariato di Assisi, l’arrivo, giusto dieci anni fa della dottoressa Di Luca nella città serafica.

Di grande interesse il momento dedicato al tema della violenza nei confronti delle donne, con la partecipazione di Gioietta Calzolari, mediatrice familiare e CTU presso il tribunale dei minori e ordinario e della stessa Francesca Domenica Di Luca. "Le donne devono avere il coraggio di denunciare, la violenza non è un destino, tutto può essere cambiato", ha detto fra l’altro la dottoressa Di Luca che ha evidenziato il ruolo della Polizia di Stato e delle forze dell’ordine nel contrasto alla violenza nei confronti delle donne. Al termine della cerimonia è stata anche inaugurata "Pennellate rosa", collettiva di pittura tutta al femminile, visitabile, sino al 17 marzo, nel palazzo del Capitano del Perdono.

Maurizio Baglioni