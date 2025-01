Al Morlacchi Alla scoperta di Morricone

Grande musica da cinema e poi comicità d’autore e riflessione tra filosofia e saggistica. Sono i primi quattro appuntamenti del 2025 della stagione Tourné promossa da Aucma e Mea Concerti, che riparte in grande stile questa domenica con uno spettacolo attesissimo. Alle 18 e alle 21 al Morlacchi va infatti in scena “Alla scoperta di Morricone” dell’Ensemble Symphony Orchestra diretta da Giacomo Loprieno (nelle foto).

Il tributo alle musiche del grande compositore italiano si arricchisce di nuove pagine in gran parte meno conosciute ma di grande bellezza, tratte dallo sconfinato repertorio del maestro per dare vita a questo nuovo spettacolo: non non solo un concerto, ma un percorso di parole, suggestioni e performance solistiche attraverso i decenni che hanno reso grande il cinema e la musica italiana. In questo omaggio si alternano sul palco solisti, prime parti di importanti teatri e istituzioni sinfoniche, come il violoncello di Ferdinando Vietti e la tromba di Stefano Benedetti. Ospiti speciali il soprano Anna Delfino, che farà rivivere l’emozione del Deborah’s Theme da “C’era una volta in America” e il violinista del Circle du Soleil Attila Simon, che eseguirà il solo di “Love Affair“. A dar voce ai personaggi e alle ambientazioni, la voce di Andrea Bartolomeo attore, regista e docente di teatro.

E ancora, sabato 11 gennaio alle 21 (in collaborazione con la stagione Sanfra) l’Auditorium San Francesco al Prato accoglie Carlo Amleto, uno dei fenomeni comici del momento, in scena con “Scherzo N°1, Opera Prima”, nel quale unisce comicità e musica, sketch e canzoni del suo primo album “Facciamo che io ero”, il suo famosissimo Tg0 e la poesia.

Spazio quindi al filosofo, saggista e psicoanalista Umberto Galimberti. Mercoledì 29 gennaio alle 21 sarà al Lyrick di Assisi con “L’illusione della libertà”. Secondo Galimberti "La libertà non esiste. Esiste però l’idea della libertà che ha fatto storia. Per questo bisogna aver cura delle idee, sottoporle a critica. E questo è proprio l’esercizio del pensiero". La sera dopo, giovedì 30, sempre alle 21 quindi al Teatro Nuovo Menotti di Spoleto, con “Il bene e il male. Educare le nuove generazioni”, per sottolineare l’importanza della “risonanza emotiva”, un processo attraverso il quale si comprendono le conseguenze emotive dei propri comportamenti.

Prevendite dei biglietti su TicketItalia e TicketOne.

