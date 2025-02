CITTÀ DELLA PIEVE - "Subito al lavoro per la sanità a Città della Pieve". Questa la richiesta avanzata dal Gruppo Consiliare Insieme per Città della Pieve nell’incontro con la Presidente della Regione Umbria Stefania Proietti e il capogruppo Pd, Cristian Betti. "La sanità è un tema sul quale tutte le forze politiche e amministrative devono mettere massimo impegno per far uscire il nostro territorio da questa situazione di disagio. Questa era anche la motivazione principale che supportava la richiesta dei due gruppi di minoranza in consiglio comunale a Città della Pieve di istituzione di una commissione sanità, bocciata dalla maggioranza. Sul tavolo regionale abbiamo rappresentato - spiega il consigliere comunale Raffaele Parbono (nella foto con il capogruppo Marco Cannoni) - la necessità di arrivare ad un pieno funzionamento della Casa di Comunità per evitare che i nostri concittadini siano costretti a girare mezza Umbria per una risposta sanitaria. Ringraziamo la Presidente e il capogruppo per la disponibilità ad incontrarci. Siamo convinti che metteranno tutte le loro energie per darci delle risposte, che purtroppo sono le stesse che aspettano molti altri cittadini umbri.