Al lago la carica dei cinofili Centinaia alle gare dei cani

La passione per la cinofilia incentiva il turismo e la scoperta del territorio. In tantissimi nel fine settimana, da tutta Italia, hanno preso parte alle quattro giornate di prove cinofile per il trofeo ’Trasimeno Valnestore Regionale Umbria’, gara cinofila che si sta conquistando un ruolo sempre più importante nel panorama nazionale grazie all’organizzazione di Fabio Posti, coadiuvato da Silvano Rosatini e dalla Sips Perugia. Quest’anno in più si è svolta anche la prova Derby (ulteriore gara mirata a rilevare le caratteristiche e le qualità di esemplari molto giovani) attirando ancora più partecipanti tra le colline di Panicale e Piegaro. Oltre 100 i cani che hanno preso parte a questa competizione basata solo sulla ricerca e sull’istinto e sulla complicità con il proprio conduttore.

"Sono state coinvolte – ha spiegato Fabio Posti - molte zone del territorio e sono state molte le persone che hanno collaborato, tutte le squadre ci sono unite per il solo scopo della promozione cinofila e per rendere questo evento significativo a livello nazionale. Ringraziamo in modo particolare la Regione Umbria che ha voluto anche essere presente con l’assessore regionale Roberto Morroni e il presidente nazionale della società italiana pro segugio Roberto Pigliacelli". Il trofeo Trasimeno Valnestore è stato vinto da Italo di Paolo Cucini, al secondo posto Tancredi di Emiliano Crucianino e al terzo posto Virgola di Federico Cuscini. Per le coppie ha vinto quella condotta da Mario Galletti. Il derby se lo è aggiudicato Francesco Turilli, seguito da Daniele Paolinelli.