Al Due Mondi “La musica è un gioco da ragazzi“

Parte in anticipo il Festival del Due Mondi che quest’anno propone già a maggio due appuntamenti speciali dedicato ai più piccoli: proprio ieri si sono aperte le prevendite del progetto “La musica è un gioco da ragazzi“, con due concerti per bambini e famiglie che sabato 18 e domenica 19 maggio si terranno alle 16.30 al Teatro Nuovo Menotti. Un’iniziativa didattico-musicale per la scuola primaria ideata dalla Fondazione Festival insieme all’Orchestra da Camera di Perugia, che sarà protagonista con la voce recitante di Enrico Bindocci, per guidare i piccoli spettatori alla scoperta di alcuni capolavori del repertorio classico: “l’Histoire du Soldat“ di Igor Stravinskij (sabato) e “Sogno di una notte di mezza estate“ di Felix Mendelssohn (domenica). I bambini e le famiglie possono partecipare ai due spettacoli acquistando il biglietto a 5 euro sul sito www.festivaldispoleto.com, tramite il Call Center allo 0743.776444 o ai punti vendita di Spoleto (Festival Box Office & Merchandising e il Box Office Vivaticket).

La musica è un gioco da ragazzi rientra nel progetto ’Il Festival siamo noi’ che prevede anche la possibilità di assistere alle due repliche straordinarie dei Concerti di Mezzogiorno, venerdi 5 luglio alle 16.30 all’Auditorium della Stella (Histoire du soldat) e venerdì 12 luglio alle 16.30 alla Chiesa di Sant’Agata (Sogni… di una notte di mezza estate). Per i più giovani ci sono anche quattro spettacoli della rassegna “La MaMa Spoleto Open“ e gli spettacoli della compagnia di danza verticale “Il Posto“.