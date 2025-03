Al Comune la “Bandiera sostenibile 2025“: "Un cammino da fare con attenzione e impegno"

GUALDO TADINO - Il Comune ha ricevuto la “Bandiera Sostenibile“ 2025. Il prestigioso riconoscimento è stato consegnato al sindaco Massimiliano Presciutti, in occasione dell’assemblea nazionale. Il riconoscimento - ha detto Presciutti - "è per noi grande motivo di orgoglio e conferma l’impegno costante della nostra comunità verso un futuro sempre più sostenibile. È il risultato di un percorso che, da anni, vede Gualdo Tadino come punto di riferimento in Umbria e non solo per la sostenibilità, che consideriamo un cammino continuo da fare con attenzione e impegno costante. Il percorso intrapreso con l’adesione alla Rcs, primo comune umbro, resta per noi di fondamentale importanza. Stiamo costruendo una città che non solo rispetta l’ambiente, ma lo preserva attivamente per le generazioni future, nell’applicazione concreta dei principi dell’Agenda 2030."