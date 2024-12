Al “Clarici“ il film su Berlinguer. Ospite in sala Massimo D’Alema

FOLIGNO Proiezione del film su Berlinguer con super-ospite Massimo D’Alema. Appuntamento domani alle 16.30 al Politeama Clarici col Pd di Foligno e l’associazione La Scintilla. "Enrico Berlinguer - dicono la segretaria dem Maura Franquillo e il presidente dell’associazione, Renato Cesca - è stato uno dei protagonisti della storia politica del Novecento.Segretario del Partito Comunista Italiano dal 1972 al 1984 e prima ancora militante e dirigente del suo partito. Leader di rara caratura morale, radicato nel Paese reale. Capace di una visione politica moderna e lungimirante ancora attuale, Enrico Berlinguer è vivo nella memoria collettiva delle generazioni che lo hanno conosciuto e amato e in quelle successive che, pur non avendo vissuto la sua epoca, lo considerano un simbolo. Per queste ragioni abbiamo ritenuto opportuno ricordare Enrico Berlinguer e lo faremo insieme a Massimo D’Alema e Giada Fortini, giovane attrice folignate che ha interpretato il ruolo della secondogenita di Berlinguer".