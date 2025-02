Al “Caporali“ l’Ecoforum di Legambiente

MAGIONE - Lunedì, al nuovo cinema Caporali di Castiglione del Lago, si svolgerà la ottava edizione dell’Ecoforum di Legambiente. Per il secondo anno consecutivo, Legambiente ha scelto un comune del Trasimeno come sede per uno dei più importanti appuntamenti che l’associazione dedica alla sostenibilità ambientale e all’economia circolare dei rifiuti in Umbria. Al presidente di Tsa Trasimeno servizi ambientali il compito di aprire la giornata dei lavori insieme alla direttrice di Legambiente Umbria, Brigida Stanziola, e al sindaco di Castiglione del Lago, Matteo Burico. Il consigliere delegato Alessio Lutazi parteciperà, invece, alla terza sessione dell’Ecoforum, dal titolo “Comuni, cittadinanza, imprese. Buone pratiche locali“.

"Per la nostra azienda, la scelta di Legambiente di organizzare in uno dei comuni da noi serviti l’Ecoforum è un grande riconoscimento. Un segnale importante che conferma l’impegno quotidiano per l’ambiente e per una gestione sempre più sostenibile del ciclo dei rifiuti che mettiamo in atto con i Comuni e i cittadini. I risultati della raccolta differenziata, una volta di più, ce lo confermano e ci dicono che questa è la strada giusta su cui proseguire". Così il presidente di Tsa, Federico Malizia, e il consigliere delegato Alessio Lutazi.