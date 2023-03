"Al Borgo dei Borghi vi invito a votare Citerna" Anche Donatella Tesei sostiene il gioiello umbro

Il camminamento, la terrazza panoramica bellissima sulla valle, la Madonna di Donatello e più di tutto l’atmosfera ‘fuori dal tempo’ che si vive a Citerna potrebbero portare in Umbria il titolo di Borgo dei Borghi. Tutta la Regione fa il tifo per questo piccolo comune, unico nel suo genere. Già da giorni è in corso una campagna di appello al voto che coinvolge il sindaco e tanti rappresentanti di istituzioni, aziende e associazioni del territorio pronti a fare squadra per questa competizione che porta con sè interessanti risvolti in termini di turismo. Per votare: su RaiPlay c’è tempo fino a domenica prossima, 26 marzo.

E nella caccia all’ultimo voto ieri è scesa in campo anche la presidente della Regione Donatella Tesei, a sostegno di Citerna nella competizione Rai: ha rivolto "un appello molto sentito a tutti gli umbri a sostenere Citerna, già uno dei borghi più belli d’Italia, che partecipa quest’anno come rappresentanza della nostra Regione alla competizione abbinata alla trasmissione il Kilimangiaro". La presidente parla di "una cittadina ricca d’arte, storia, cultura, dove il paesaggio è il protagonista assoluto. Si può vedere e si può vivere il passaggio tra Medioevo e Rinascimento, qui sono custodite opere straordinarie come la Madonna con il Bambino di Donatello ed è la prima tappa umbra del Cammino di San Francesco". Per questo Tesei invita tutti a sostenere Citerna votando questo splendido territorio. Il sindaco Enea Paladino (con lei nella foto) ha ringraziato Tesei e la Regione Umbria per il sostegno e "per tutto il lavoro che stanno portando avanti per la valorizzazione del nostro territorio" così come l’assessore Paola Agabiti per l’opportunità data a Citerna di essere costantemente nelle tv nazionali. Paladino ha quindi ricordato gli appuntamenti del 9 aprile su Rai3 nella trasmissione il Kilimangiaro, e il 16 aprile su Rai1 nella trasmissione Linea Verde.