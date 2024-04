Ai bimbi il ’Patentino del pedone’

– Decine di bambini hanno ricevuto a San Giustino il patentino del pedone. La Polizia Locale, nell’ambito delle iniziative legate all’educazione stradale, alla presenza del proprio comandante capitano Nicola D’Avenia, ha consegnato ai bambini delle scuole dell’infanzia sia pubbliche che paritarie, il "patentino del pedone". La cerimonia nei giorni scorsi nell’aula consiliare e, come avviene ormai da anni nel territorio, arriva al termine di un percorso iniziato nei mesi scorsi, dove i bambini dopo una breve lezione teorica, si sono cimentati con dei kart a pedali all’interno di percorsi allestiti dagli stessi agenti nelle varie scuole del territorio. "L’iniziativa _ spiega il comandante _ che costituisce un’importante momento di approccio dei bambini alle regole elementari della circolazione stradale, è stata molto apprezzata e richiesta da parte delle istituzioni scolastiche e rappresenta un momento non solo di apprendimento, ma anche di avvicinamento alle istituzioni". E’ il caso degli agenti della Polizia Locale che hanno seguito i piccoli in questo percorso, passo dopo passo. Inoltre anche quest’anno il comune di San Giustino in piazza del Municipio (insieme ad Aci Perugia, associazioni del territorio, le scuole, sotto il coordinamento della locale polizia) organizza la seconda edizione della giornata denominata "Sicurezza in strada e in pista", programmata per il prossimo sabato 18 maggio.