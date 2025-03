Agroalimentare, Simone Dezi fa il bis: "Dazi Usa: ripercussioni sul comparto"

L’ottavo congresso della Fai-Cisl Umbria ha confermato segretario generale Simone Dezi ed eletto al suo fianco in segreteria Serena Bergamaschi, Mirco Mezzasoma, Francesco Bonini e Loreto Fioretti.

L’iniziativa, con lo slogan “Alimenta il futuro: lavoro, partecipazione, sostenibilità”, è stata l’occasione per un confronto approfondito tra delegati, operatori, dirigenti sindacali, istituzioni locali e regionali, parti sociali del mondo agricolo, per focalizzare le azioni di tutela per i braccianti e i lavoratori dell’industria alimentare, della forestazione, dei consorzi di bonifica. "Nonostante la crescita del valore fino a 600 miliardi di euro e oltre il 15% del Pil nazionale – ha detto Dezi – l’agroalimentare vive forti criticità legate soprattutto alle tensioni internazionali, alle imitazioni del made in Italy e alla crisi climatica, che deve spingere anche la regione a valorizzare di più le nostre ‘tute verdi’ che si occupano di tutela dei boschi e della messa in sicurezza del territorio; inoltre va approvata una legge regionale contro il caporalato per avere uno strumento in più con cui prevenire lo sfruttamento attraverso un maggiore coinvolgimento di parti sociali ed enti bilaterali".