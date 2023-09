Agroalimentare a Perugia: bando per tecnici all'ITS Umbria Academy

Lavorare nel settore dell’agroalimentare: sempre più giovani scelgono tra le opportunità professionali un “ritorno alla terra” ma in chiave contemporanea con uno sguardo alla sostenibilità e alla, cosiddetta, smart farming. Tra i molti indirizzi curriculari predisposti dal bando di selezione dei percorsi di ITS Umbria Academy c’è anche quello sull’Agroalimentare, per formare la figura di “Tecnico superiore in Agricoltura Sostenibile e Smart Farming”. Una proposta importante se si considera poi che l’80% degli studenti trova lavoro entro 12 mesi dalla fine del percorso biennale di alta specializzazione post diploma in tecnologie e scienze applicate promosso dal Ministero dell’Istruzione e dalla Regione Umbria. Its Umbria Academy presenta un’eccellente offerta formativa, completamente gratuita, da anni ai primi posti delle graduatorie nazionali, composta da corsi di studio biennali sviluppati sulla base dei fabbisogni delle imprese. I tassi di occupazione sono altissimi e ottime le prospettive di crescita e carriera. Per l’iscrizione è necessario partecipare al bando di selezione compilando il modulo online su https:www.itsumbria.itagroalimentare-2023-2025. Scadenza iscrizioni 25 settembre 2023.