AgriUmbria è già in vetrina: "Noi, la filiera vincente"

BASTIA UMBRA – La cinquantaseiesima edizione di Agriumbria si svolgerà a Umbriafiere dal 28 al 30 marzo 2025 e avrà come tema di riferimento "La filiera vincente"; la presentazione è avvenuta ad Eima International, in corso a Bologna. "In un contesto come quello di Eima, evento di rilevanza internazionale, è importante ribadire quanto la meccanizzazione, e insieme l’innovazione tecnologica, siano un importante elemento di miglioramento per la zootecnia e l’agricoltura in generale – ha spiegato il presidente di Umbriafiere, Stefano Ansideri – E’ del resto uno dei segreti di Agriumbria quello di creare confronti tra imprenditori, scienza e ricerca. La filiera vincente – ha aggiunto Ansideri – sarà il fil-rouge di Agriumbria. Siamo polo nazionale di riferimento delle carni di qualità, anche grazie all’accordo con le principali associazioni di categoria, a partire da AIA. L’edizione 2025 potrà confermare le novità introdotte nella scorsa edizione che sono state una grande scommessa vinta: un nuovo spazio espositivo, un’area demo dedicata al settore Forestazione, uno spazio somministrazione curato insieme ad Associazione Italiana Allevatori. Sempre più ricca di contenuti, ma anche di richieste espositive con un incremento delle domande di partecipazione, già significative e superiori allo storico. Nel 2025 si riconfermano le mostre e le rassegne nazionali legate alle razze zootecniche, in un momento in cui il comparto sta attraversando una fase strutturale non felice. Confermato anche il forte legame con le istituzioni partner, come la Regione Umbria e il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali dell’Università degli Studi di Perugia".