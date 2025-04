Agricollina, subito folla. La fiera piace a tutti

Agricollina: è subito un bagno di folla. Inaugurata la 57/a edizione di Agricollina che si svolge al centro fiere di Montecastrilli. "Il mondo agricolo riunisce le sue migliori energie grazie a questa formidabile vetrina per dare vita ad une delle fiere più importanti dell’Umbria" ha detto il sindaco Riccardo Aquilini aprendo ufficialmente la rassegna. Il primo cittadino ha anche rivolto un pensiero sentito a Papa Francesco. "Un evento che rende omaggio a don Antonio Serafini – ha aggiunto – che per primo ideò i prodromi di quello che oggi è un appuntamento essenziale per il settore dell’agricoltura e della zootecnia". Presente in fiera il vice presidente della Provincia Francesco Maria Ferranti che ha portato i saluti del presidente Stefano Bandecchi ed ha sottolineato la grande importanza di Agricollina per la promozione e la crescita del settore agricolo. "Che – ha detto – ha grandi potenzialità e già oggi rappresenta un settore molto importante grazie a produzioni di alta qualità come la chianina, il suino umbro, la filiera olearia e vitivinicola". A Montecastrilli anche la consigliera regionale Laura Pernazza, tutti i sindaci del comprensorio, i rappresentanti dell’Usl 2 e le associazioni di categoria. Oggi, fra gli appuntamenti più importanti, quello in programma alle 10, promosso da Coldiretti e Comune di Montecastrilli. La tavola rotonda dal titolo “Corsa … e rincorsa … ai bandi! Come semplificare?”: si parlerà delle opportunità che si aprono grazie ai nuovi e diversificati bandi del complemento di Sviluppo rurale regionale.