Agosto Montefalchese. Un mese di eventi

MONTEFALCO - E’ iniziato ieri con il Banchetto rinascimentale l’Agosto montefalchese, la kermesse di evento che riempie la capitale del Sagrantino in tutto il mese di agosto, in un insieme di eventi a partire da musica, arte, storia e cultura con la Fuga del Bove. A presentare l’evento ieri mattina, nella sala consiliare del Comune, il neosindaco Alfredo Gentili, gli assessori Daniele Morici e Marta Cariani, Giuseppe Liviabella per l’Ente Fuga del Dove e Maruska Passeri per il Consorzio tutela del Sagrantino. Dopo un ricordo per Marica Remoli, la giornalista prematuramente scomparsa, il sindaco Gentili ha introdotto ringraziando i tanti che hanno reso possibile l’evento, dagli sponsor ai dipendenti comunali, passando per i tanti volontari. "L’Agosto Montefalchese - ha detto Morici - compie 52 anni e nasce intorno alla Patrona Santa Chiara. Da lì una serie di eventi originati intorno alla musica sacra, poi la Fuga del Bove che scava nel profondo della città e quindi l’Agosto, che vuole incontrare i gusti di tutti. Senza snaturare l’origine popolare, stiamo cercando di puntare ad un ascolto di più generi, dal jazz alla lirica, mettendo però insieme anche origine eventi sempre più vari. Puntiamo a far crescere anche la Fuga del Bove". Di Fuga del Bove in crescita ha parlato anche Liviabella. "Dal 1° al 19 agosto a Montefalco si compie una magia", ha detto l’assessore Cariani che ha illustrato nel dettaglio il cartellone degli eventi che andrà avanti tra concerti e iniziative legate al vino come ‘La notte delle stelle’ del 10 agosto. La Fuga del Bove inizierà l’11 con la Sfilata, il 12 la Gara di tamburini e sbandieratori. Il 13 poi gli spettacoli in piazza, il 14 Balestra e Staffetta fino al 19 con la Corsa dei Bovi e l’assegnazione del Falco d’oro. Grande festa il 17 agosto, che culminerà con il tradizionale spettacolo pirotecnico.