Agosto, medici sempre al lavoro. Ambulatori nella pausa-pranzo. Ecco a chi ci si può rivolgere

Anche da qui alla fine del mese resterà sempre aperto il servizio Aft (Aggregazioni funzionali territoriali) della Asl1 del peugino. Si tratta di un servizio in collaborazione con i medici di famiglia e di continuità assistenziale istituite con l’obiettivo di rendere un servizio migliore alla popolazione. Quindi, oltre a rivolgersi allo studio del proprio medico di famiglia negli orari consueti, i cittadini possono recarsi presso gli ambulatori dedicati delle Aft in tutti quei casi in cui non sia necessario rivolgersi all’ospedale durante la pausa pranzo e il sabato. Il servizio è accessibile a tutti - turisti inclusi - ed è gratuito.nei sette presidi del Distretto del Perugino ed osserverà il consueto orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 12 alle 16, il sabato e i prefestivi dalle 8 alle 14. Nelle sedi di Aft i cittadini possono ricevere visite mediche, prescrizioni di farmaci e rilascio di certificazioni non differibili. Ciascun cittadino può far riferimento all’ambulatorio Aft di cui fa parte il proprio medico.

Nel territorio del Distretto del Perugino le Aft sono così dislocate: Perugia Centro, Poliambulatorio Europa di piazzale Europa (palazzina ambulatori, piano +1 ala nord, 075 5412980); Madonna Alta nel punto di erogazione di Madonna Alta (via Pian della Genna 2, 075 5412569); San Marco nel punto di erogazione di San Marco (strada Perugia-San Marco 81, località Le Fornaci, 075 5412788); Ellera presso il Centro di Salute di Ellera (via delle 4 Giornate di Napoli 1, 075 5186613); Castel del Piano nel punto di erogazione di Castel del Piano (via Strozzacapponi, 075 5412247); Ponte San Giovanni presso il Centro di Salute Ponte San Giovanni (via Cestellini c/o Centro Apogeo, 075 5412311); Ponte Felcino presso il Centro di Salute Ponte Felcino (via Mastrodicasa 80/A, 075 5412532).