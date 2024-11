Aggressione in centro e ascensori manomessi

GUALDO TADINO – Si sono registrati fatti spiacevoli nella notte del 31 ottobre nel cuore del centro storico. In piazza Martiri una ragazza è stata strattonata da un uomo, forse un suo coetaneo, che l’ha trascinata nella vicina via Calai, mentre lei urlava. Dopo poco, la ragazza è riuscita ad allontanarsi, ma è stata raggiunta ed è finita a terra: una persona è intervenuta, mettendo fine all’accaduto. Le immagini dell’episodio sono state registrate dalle telecamere di sicurezza poste sul palazzo comunale. L’episodio non sembra legato ad Halloween. Le immagini del filmato sono ora al vaglio degli operatori del comando della Polizia municipale che gestisce il servizio di videosorveglianza. Gli agenti della sicurezza, comandati dal maggiore Gianluca Bertoldi, esaminano anche altre immagini relative agli ascensori che collegano la piazza Beato Angelo con la piazza del Soprammuro, perché c’è stata la manomissione dell’impianto; che è fuori uso. Si conta di individuare l’autore dell’assurdo atto di vandalismo. La vicesindaco Paola Gramaccia (nella foto) afferma che "la complessità e l’entità del danno provocato dal gravissimo atto vandalico non consentono un intervento immediato"; si cercherà "di risolvere il prima possibile". Preoccupazione è stata espressa dal gruppo consiliare "Rifare Gualdo": Simona Vitali parla di "episodio di violenza di genere", di "degrado culturale", di microcriminalità in aumento, di spaccio di stupefacenti, di assunzione di alcool da parte dei minori, e chiede presìdi sul territorio.