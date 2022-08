Perugia, suona il clacson: assalito dal branco

Perugia, 6 agosto 2022 - Se l'è vista brutta un cinquantacinquenne qualche giorno fa a Ponte San Giovanni , località nel comune di Perugia : si è visto danneggiare pesantemente la macchina da una gang di cinque giovani e in seguito è stato picchiato egli stesso, tanto da ritrovarsi in ospedale . La sua colpa? Aver suonato il clacson per chiedere di spostare un'altra automobile che gli impediva di uscire dal parcheggio, dove sopra stava il quinquetto che se ne infischiava bellamente della sua richiesta. Ma la loro strafottente impunità è durata poco: uno dei probabili aggressori è già stato rintracciato dalla Polizia , che aveva chiamato l'uomo per chiedere aiuto, e denunciato: si tratta di un 23enne polacco.

Secondo la ricostruzione dei fatti, la scena di violenza si è svolta nel parcheggio di una discoteca , da cui il cinquantacinquenne era appena uscito. Arrivato alla macchina e non riuscendo a uscire perché i cinque stavano bloccando il posteggio , ha suonato e sfanalato per invitarli a spostarsi. I cinque hanno preso male quella richiesta: sono scesi e hanno iniziato a colpire la macchina dell'uomo con degli attrezzi di metallo. Hanno continuato a distruggere in maniera furbonda la vettura, non accontendandosi della carrozzeria, ma spaccando anche i vetri e mettendo in pericolo l'uomo nell'abitacolo.

L'aggredito è sceso chiedendo loro di fermarsi, ma la furia della gang a quel punto si è scataneta anche su di lui. Finito il massacro, sono fuggiti prima dell'arrivo della Polizia. Oltre alla Polizia, sul luogo è intervenuto anche il 118 , che ha trasportato l'uomo all'ospedale di Perugia. Una volta rimessosi, l'uomo ha poi denunciato formalmente il fatto. Quando i poliziotti sono andati a casa del giovane indiziato, però hanno trovato pure le tracce di altre azioni criminali: nelle pertinenze dell'abitazione c'era una motocicletta di grossa cilindrata senza targa , cosa che ha indotto ulteriori sospetti degli agenti infatti dagli accertamenti, è emerso che era rubata. Perciò è stato denunciato non solo per lesioni aggravate e danneggiamento , ma anche per ricettazione . Ora si aspetta di individuare anche gli altri delinquenti.