Aggredito per rapina in centro. Il post del padre e il dibattito social

Un migliaio d’interazioni al post con cui il papà di un ragazzo di 19 anni ha denunciato l’aggressione a scopo di rapina del figlio a Corso Vecchio, all’ora di cena, in quello che un tempo lontano veniva definito il “salotto buono“ della città. Like, commenti e condivisioni che scatenano il dibattito sulla sicurezza, sempre meno percepita. Il diciannovenne è stato aggredito a scopo di rapina intorno alle 20.30 di lunedì lungo il centralissimo Corso Vecchio. Il fatto, come detto, lo ha denunciato il padre del giovane con un post a poche ore dall’episodio. Un malvivente incappucciato ha tentato di strappare al 19enne lo zaino che portava in spalla dopo un allenamento di nuoto. Il ragazzo, che è stato colpito con un pugno al torace, è un atleta di Triathlon ed è riuscito a reagire prontamente, spingendo a terra l’aggressore e fuggendo via. Il rapinatore incappucciato è spuntato da un vicolo di Corso Vecchio, con le luminarie natalizie accese e in un orario ancora serale. "Mi chiedo cosa sarebbe potuto accadere se avesse avuto un coltello - sottolinea il papà del giovane- o se al posto di mio figlio, che è un atleta, ci fosse stato qualcun altro". L’ episodio sarà denunciato alle forze dell’ordine. Nella stessa zona, pieno centro, nelle scorse settimane una ventenne aveva denunciato di aver subito uno stupro, intorno alle 19 di una domenica sera. "Mio figlio, dal ritorno dell’allenamento di nuoto, é stato aggredito in Corso Vecchio da un uomo che ha tentato di strappargli di dosso lo zaino - si legge nel post del padre del ragazzo aggredito – . Questo individuo, alto almeno un metro e 85 cm, vestito di nero e con un passamontagna in testa, era al buio in agguato nel vicolo poco dopo il Teatro Verdi.Lo ha strattonato e poi colpito con un pugno al petto. Mio figlio è un atleta che fa Triathlon, lo ha scaraventato a terra ed é scappato via di corsa, lasciandolo lì. A questo fenomeno é andata male. Si fosse trattato di una donna o di una persona più esile, l’esito sarebbe stato diverso. Al di là di tutto, pensare di non poter camminare in sicurezza alle 20.30 lungo Corso Vecchio completamente illuminato dalle luci di Natale, mi dá una grande amarezza".

Ste.Cin.