Aggredito in pieno centro a Terni. La vittima è un ventottenne. È grave, ricoverato in Rianimazione

La zona è sempre la stessa, quella dove, a Terni, la “movida“ notturna si fa più violenta. E, infatti, non è la prima volta che si verifica un episodio del genere. Ovvero, un’aggressione ai danni di una persona. Stavolta avere la peggio è stato un ventottenne di nazionalità tunisina.

Il giovane è stato ferito a coltellate nella tarda serata di venerdì, nella zona di Porta Sant’Angelo, nel centro cittadino.

Sull’accaduto sono in corso indagini da parte della polizia di Stato. Il giovane è stato soccorso da un’ambulanza del 118 e trasportato in ospedale. Dopo tutti gli accertamenti e le cure necessarie, per lui è stato necessario il ricovero nel reparto di Rianimazione.

I medici del Santa Maria si sono riservati la prognosi: il 28enne avrebbe riportato un’unica ferita, all’addome. Gli inquirenti, come detto, sono al lavoro per ricostruire la dinamica dei fatti, le ragioni che hanno portato all’aggressione e, ovviamente, risalire all’autore del ferimento. L’accoltellamento - secondo quanto è stato possibile apprendere fin qui - sarebbe maturato nel contesto di una lite fra il 28enne e un’altra persona. Al momento non sono chiare le ragioni dell’alterco e gli agenti tengono aperte tutte le piste. Il giovane finito in ospedale, come detto, sarebbe stato colpito da un unico fendente, che lo avrebbe ferito in maniera piuttosto seria nell’area dell’addome.

Al vaglio degli inquirenti, come avviene sempre in queste circostanze, anche le immagini delle telecamere di sicurezza presenti in zona. Da quei filmati gli investigatori sperano di estrarre elementi utili all’indagine e all’identificazione dell’aggressore. Non è la prima volta che nella zona tra Porta Sant’Antangelo e via della Rinascita si verificano fatti del genere, tra risse e aggressioni. Con i residenti che, in diverse occasoni, hanno chiesto l’intervento delle forze dell’ordine soprattutto nelle ore notturne e nel fne settimana.