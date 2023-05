Aggredita sul portone

Lo scorso 11 marzo aveva brutalmente rapinato prima un’anziana, colpita con un pugno sul portione di casa, poi, minacciandoli con un coltello, alcuni giovani al parco Ciaurro. Responsabile un colombiano di 24 anni, al quale la polizia ha notificato le denunce per i due episodi e che si trovava già agli arresti domiciliari per sempre per rapina. Il ventiquattrenne, pluripregiudicato, è stato individuato dagli agenti della squadra mobile. Nella mattina e nel pomeriggio della stessa giornata, l’11 marzo scorso appunto, aveva messo a segno due rapine, la prima ai danni di una signora anziana che stava rientrando nella sua abitazione, colpita con un pugno sul portone di casa e la seconda, messa a segno con l’uso di un coltello, ai danni di alcuni ragazzi che si trovavano al Parco Ciaurro, ai quali aveva preso dei soldi in contanti.

Intanto sempre la polizia ha sgomberato uno stabile abbandonato di Borgo Bovio che era stato occupato abusivamente da quattro giovani marocchini, tre dei quali irregolari in Italia. Sono stati denunciati per invasione di edifici, dopo che il proprietario dello stabile ha formalizzato un esposto in Questura. A segnalare la presenza degli abusivi alla polizia erano stati i residenti della zona.