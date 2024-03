Aggredisce il controllore del bus. Diciottenne denunciato dalla polizia

Diciottenne denunciato dalla polizia per resistenza a incaricato di pubblico servizio, il controllore di un bus. Il responsabile è un ragazzo di origini marocchine. Mentre era impegnato nei servizi di controllo dei titoli di viaggio dei passeggeri sulla tratta urbana di Foligno, l’addetto dell’azienda di trasporto è stato aggredito dal 18enne che, privo del biglietto, si è rifiutato di fornire le generalità. Il controllore, a quel punto, ha chiamato le forze dell’ordine provocando la reazione del giovane che, andato in escandescenze, l’ha spintonato, tentando di guadagnarsi la fuga. Sul posto sono poi giunti i poliziotti che, dopo aver accompagnato il giovane al commissariato per l’identificazione, lo hanno denunciato alla magistratura per il reato di resistenza a incaricato di pubblico servizio. Non è la prima volta che si verificano casi estremi come questo, alla stazione folignate. Lo scorso febbraio, per esempio, gli agenti della polfer hanno arrestato un 22enne per reati di violenza, minaccia, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Il giovane in questione si era presentato ubriaco negli uffici e aveva dichiarato agli operatori di essere stato percosso e di voler denunciare l’accaduto. All’invito dei poliziotti di ricorrere alle cure del pronto soccorso, il ragazzo aveva ingiuriato e minacciato gli operatori. Il 22enne, che nel frattempo era uscito dagli uffici della polizia, era stato raggiunto dagli agenti che, nel tentativo di contenerlo, erano stati colpiti al volto dal giovane, riportando lesioni.

Alessandro Orfei